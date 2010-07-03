Причиной отказа двигателя у Superjet 100 над Тюменью стала птица

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Причиной отказа двигателя у SSJ 100 над Тюменью стала птица. Об этом сообщили в авиакомпании "Ямал", которой принадлежит воздушное судно.

Ранее вечером пятницы, 1 ноября, стало известно, что самолет Superjet 100, следующий по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке. Сообщалось о неисправности одного из двигателей лайнера, механизм отказал при взлете. После появления проблем с двигателем, Superjet вырабатывал топливо над городом.

На данный момент известно об успешной посадке самолета в аэропорту Тюмени.

На борту воздушного судна находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Как сообщили РИА Новости, представители Следственного комитета уже начали проверку по факту происшествия.

Ранее самолет, следующий по маршруту Москва – Куляб вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана. Пассажиров перевели в терминал аэропорта.