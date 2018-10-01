На северо-западе столицы столкнулись пять автомобилей

01 октября 2018, 13:51
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Пять автомобилей столкнулись на северо-западе столицы. Среди участников ДТП есть маршрутка, сообщает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел на улице Свободы в районе Северное Тушино. По информации столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадали девять человек.
"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на пересечение улиц Свободы и Планерной, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы", – сообщили в ведомстве.
Также на месте происшествия находятся три наряда скорой помощи, работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", движение затруднено почти на всем протяжении Планерной улицы, а также на улице Свободы от дома №91 до пересечения с МКАД.
На севере столицы столкнулись 5 автомобилей
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