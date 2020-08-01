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Происшествия

12:16

СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе

происшествия

Фото: vk.com/turbaza_globus

Следователи по Алтайскому краю считают, что одной из версий гибели людей на турбазе на Алтае является отравление, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

"Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление", – уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно об обнаружении четырех тел, в том числе двоих детей, в номере на туристической базе в Алтайском крае. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

По данным следователей, семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. Отмечается, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как заметили, что семья несколько дней не выходит из номера.

В настоящее время специалисты начали оценку состояния воды и воздуха. Они также проведут необходимый комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовное дела продолжается.

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