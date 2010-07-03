Эксперт дал оценку убийству пенсионеркой трех человек в Хабаровске

В Хабаровске 80-летняя пенсионерка призналась в убийстве трех человек, в том числе восьмилетней девочки. Также жертвами стали 52-летний мужчина, снимавший у пенсионерки комнату, и 77-летняя женщина, временно проживавшая в квартире обвиняемой.
В беседе с ИА "НСН" психиатр-криминалист Михаил Виноградов отметил, что в данном случае речь идет о психической патологии.
"Вопроса только два – чем она больна и давно ли она больна? Такие бытовые убийства часто маскируются под семейный конфликт, бытовой конфликт. А на самом деле это вялотекущая болезнь", – подчеркнул Виноградов.
Он добавил, что современная медицина знает восемь психических заболеваний, которые, протекая малозаметно, вдруг оборачиваются жестокими преступлениями. При этом возраст человека может лишь ускорить агрессию.
Эксперт также отметил, что нередки случаи, когда совершаемые пожилыми людьми преступления сложно раскрываются, потому что предположить людей преклонного в качестве виновников бывает сложно.
Ранее суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима 66-летнего мужчину, который избил до смерти бывшую супругу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес пострадавшей телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.