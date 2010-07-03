Эксперт дал оценку убийству пенсионеркой трех человек в Хабаровске

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В Хабаровске 80-летняя пенсионерка призналась в убийстве трех человек, в том числе восьмилетней девочки. Также жертвами стали 52-летний мужчина, снимавший у пенсионерки комнату, и 77-летняя женщина, временно проживавшая в квартире обвиняемой.

В беседе с ИА "НСН" психиатр-криминалист Михаил Виноградов отметил, что в данном случае речь идет о психической патологии.

"Вопроса только два – чем она больна и давно ли она больна? Такие бытовые убийства часто маскируются под семейный конфликт, бытовой конфликт. А на самом деле это вялотекущая болезнь", – подчеркнул Виноградов.

Он добавил, что современная медицина знает восемь психических заболеваний, которые, протекая малозаметно, вдруг оборачиваются жестокими преступлениями. При этом возраст человека может лишь ускорить агрессию.

Эксперт также отметил, что нередки случаи, когда совершаемые пожилыми людьми преступления сложно раскрываются, потому что предположить людей преклонного в качестве виновников бывает сложно.

Ранее суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима 66-летнего мужчину, который избил до смерти бывшую супругу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес пострадавшей телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.