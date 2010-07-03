В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух сестер

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в Талдоме тел двух сестер. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.
Задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения.
Они подозреваются в совершении двойного убийства (часть 2 статьи 105 УК РФ "Убийство").
"По данным следствия, 27 июля 2019 года в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки совершили убийство двух сестер 1986 и 1976 годов рождения, задушив обеих", – рассказала Врадий.
Подозреваемых задержали и допросили. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
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