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28 июля, 22:40

В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух сестер

происшествия

28 июля, 22:40

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в Талдоме тел двух сестер. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.

Задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения.

Они подозреваются в совершении двойного убийства (часть 2 статьи 105 УК РФ "Убийство").

"По данным следствия, 27 июля 2019 года в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки совершили убийство двух сестер 1986 и 1976 годов рождения, задушив обеих", – рассказала Врадий.

Подозреваемых задержали и допросили. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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происшествия

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