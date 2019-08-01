Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки-блогера

12:03 (обновлено 01.08.2019 13:21)
12:03
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Фото: СК РФ
Никулинский суд арестовал Максима Гареева, подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане в квартире на западе столицы, сообщает Агентство "Москва". Его заключили под стражу на два месяца.
"М. Гарееву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2019 года", – сказал собеседник агентства.
Подозреваемый раскаялся в содеянном и пообещал сотрудничать со следствием. Он заявил, что его жертва "унижала его сексуальные достоинства и принижала финансовые возможности".
Тело девушки нашел арендодатель в квартире жилого дома по улице Пырьева 27 июля. При осмотре на теле выявили колото-резаные раны в области груди. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Арендодатель уточнял, что родственники погибшей не могли до нее дозвониться несколько дней. После этого они попросили проверить квартиру.
По информации СМИ, в чемодане, кроме тела, ничего не было, никаких следов борьбы или орудия убийства тоже не обнаружили, все было хорошо подчищено.
Предположительно, именно с этим чемоданом девушка должна была 28 июля лететь в Голландию с 52-летним мужчиной, который был ее ухажером и якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". В Европе они планировали отметить день рождения Екатерины, которой 30 июля должно было исполниться 25 лет.
В СК одной из версий преступления называют ревность. Ранее был допрошен бывший ухажер девушки, они общались за день до трагедии. Несмотря на то, что тело нашли 27 июля, предположительно, преступление произошло днем раньше.
Полицейские задержали подозреваемого. Мужчину 1986 года рождения доставили в следственный отдел для допроса и проведения неотложных следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.
"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
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