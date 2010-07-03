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Тело убитой девушки нашли в чемодане в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, 27 июля 2019 года арендодатель обнаружил в своей квартире тело убитой девушки в чемодане. При осмотре девушки были обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Арендодатель уточнил, что родственники погибшей не могли до нее дозвониться несколько дней, после чего попросили проверить квартиру.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и задержания лица, причастного к его совершению.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. 13 июля Щербинский суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки до 10 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

