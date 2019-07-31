"Не выдержал усмешек над физиологией": что рассказал на допросе убийца девушки-блогера

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане в Раменках. Уже опубликовано видео допроса подозреваемого, на котором он признает свою вину, утверждая, что девушка унижала его достоинство. Подробности – в нашем материале.
Не выдержал оскорблений
Тело убитой девушки обнаружили 27 июля, и уже через несколько дней подозреваемый был задержан. На допросе мужчина (1986 года рождения) признался в содеянном и сообщил, что девушка его неоднократно оскорбляла и унижала:
Из-за чего была убита блогер-модель
Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24 о том, что на допросе мужчина пожаловался на неоднократное высмеивание девушкой его мужских физиологических данных:
Мужчина раскаялся и пообещал сотрудничать со следствием. Также подозреваемый сообщил, что убийство было совершено 26 июля, хотя тело девушки нашли днем позже.
Ранее Москва 24 уже сообщала, что полицейские допросили бывшего ухажера девушки, с которым они общались за день до трагедии. В следственном комитете тогда одной из версий назвали ревность.
Родители девушки начали бить тревогу после того, как их дочь вернулась из путешествия с греческого острова Корфу и долго не выходила на связь. Они попросили хозяина квартиры, у которого девушка снимала жилье, открыть входную дверь. Войдя в дом, в прихожей они обнаружили чемодан, из которого виднелись ноги убитой модели. На обнаженной груди и шее девушки были колото-резаные раны.
Свой 25-й день рождения Екатерина собиралась отметить в Амстердаме с 52-летним ухажером, который якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". Девушка уже собирала чемодан, в котором в итоге ее нашли мертвой.
Убийства из-за ревности
За прошедшую неделю это уже второе громкое убийство девушки молодым человеком. 25 июля в подмосковном городе Раменском мужчина убил женщину прямо на глазах ее маленькой дочери, нанеся ей при этом не менее 20 ножевых ранений. Подозреваемого Артема Шустова нашли по свежим следам и заключили под стражу. Мужчина признался, что знал убитую Наталью Басову и целый год состоял с ней в отношениях. По словам Шустова, поводом для преступления послужила ревность.
Позже появились детали их переписки, из которой видно, что женщина просила оставить ее в покое и подозревала, что с ней может что-то случиться, а мужчина в ответ писал ей угрозы.
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович поясняет, что человек может быть психологически здоров, но при этом ревность для него является "очень тяжелым состоянием, которое стирает границы между правильным, конструктивным поведением и неправильным поведением, местью".
При этом, по мнению врача, "если даже человек психологически нездоров, это не означает, что он имеет право совершить какие-то поступки". "Человек может страдать психическими расстройствами, но быть адекватным в этот момент. Тогда он будет подсуден", – добавляет врач.
Соседи убитой в Раменском девушки рассказали о происшествии
Что касается ситуации с убийством блогера Екатерины, Федорович отмечает, что, даже несмотря на оскорбления со стороны девушки, "невозможно определить, кто был более жестким, более преследователем".
Федорович считает, что "защищать свою честь и достоинство можно по-разному". "Она могла его оскорблять, но он же лез к ней, нарывался на эти оскорбления, а потом достал нож. Мы не знаем, какая причина, мы ориентируемся на его слова, что можно ставить под сомнение. Он сейчас может наговорить все, что угодно", – добавляет врач.
"Совершено убийство. Здесь оправдания быть не может, за исключением одного случая, если человек страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния был неадекватен. Он не мог усматривать тяжесть содеянного и прогнозировать последствия. Тогда это не тюрьма, а психиатрическая спецлечебница закрытого типа", – резюмировал психотерапевт.
Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева, Ксения Руденко