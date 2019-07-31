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Москва 24

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Происшествия

31 июля, 16:07

"Не выдержал усмешек над физиологией": что рассказал на допросе убийца девушки-блогера

происшествия криминал

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане в Раменках. Уже опубликовано видео допроса подозреваемого, на котором он признает свою вину, утверждая, что девушка унижала его достоинство. Подробности – в нашем материале.

Фото: соцсети

Не выдержал оскорблений

Тело убитой девушки обнаружили 27 июля, и уже через несколько дней подозреваемый был задержан. На допросе мужчина (1986 года рождения) признался в содеянном и сообщил, что девушка его неоднократно оскорбляла и унижала:

Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди.
Подозреваемый
из допроса

Из-за чего была убита блогер-модель


Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24 о том, что на допросе мужчина пожаловался на неоднократное высмеивание девушкой его мужских физиологических данных:

На первом же допросе он сказал, что просто не выдержал усмешек по поводу его физиологии. После того как девушка в очередной раз начала свои издевки, и произошел конфликт, итогом которого стало убийство девушки.
Источник
в правоохранительных органах

Мужчина раскаялся и пообещал сотрудничать со следствием. Также подозреваемый сообщил, что убийство было совершено 26 июля, хотя тело девушки нашли днем позже.

Ранее Москва 24 уже сообщала, что полицейские допросили бывшего ухажера девушки, с которым они общались за день до трагедии. В следственном комитете тогда одной из версий назвали ревность.

Родители девушки начали бить тревогу после того, как их дочь вернулась из путешествия с греческого острова Корфу и долго не выходила на связь. Они попросили хозяина квартиры, у которого девушка снимала жилье, открыть входную дверь. Войдя в дом, в прихожей они обнаружили чемодан, из которого виднелись ноги убитой модели. На обнаженной груди и шее девушки были колото-резаные раны.

Свой 25-й день рождения Екатерина собиралась отметить в Амстердаме с 52-летним ухажером, который якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". Девушка уже собирала чемодан, в котором в итоге ее нашли мертвой.

Убийства из-за ревности

Фото: скриншот телеканала Москва 24

За прошедшую неделю это уже второе громкое убийство девушки молодым человеком. 25 июля в подмосковном городе Раменском мужчина убил женщину прямо на глазах ее маленькой дочери, нанеся ей при этом не менее 20 ножевых ранений. Подозреваемого Артема Шустова нашли по свежим следам и заключили под стражу. Мужчина признался, что знал убитую Наталью Басову и целый год состоял с ней в отношениях. По словам Шустова, поводом для преступления послужила ревность.

Из ревности убил человека. Свою девушку, Наталью... Я с ней встретился, она меня оскорбила, у меня всегда нож с собой.
Артем Шустов
подозреваемый в убийстве Натальи Басовой

Позже появились детали их переписки, из которой видно, что женщина просила оставить ее в покое и подозревала, что с ней может что-то случиться, а мужчина в ответ писал ей угрозы.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович поясняет, что человек может быть психологически здоров, но при этом ревность для него является "очень тяжелым состоянием, которое стирает границы между правильным, конструктивным поведением и неправильным поведением, местью".

Здесь именно такой аспект безудержной ревности, мощного стресса, в рамках которого человек не очень хорошо понимает, что происходит вокруг.
Александр Федорович
врач-психотерапевт высшей категории

При этом, по мнению врача, "если даже человек психологически нездоров, это не означает, что он имеет право совершить какие-то поступки". "Человек может страдать психическими расстройствами, но быть адекватным в этот момент. Тогда он будет подсуден", – добавляет врач.

Соседи убитой в Раменском девушки рассказали о происшествии

Что касается ситуации с убийством блогера Екатерины, Федорович отмечает, что, даже несмотря на оскорбления со стороны девушки, "невозможно определить, кто был более жестким, более преследователем".

Психологически она могла его оскорбить очень тяжело, очень сильно и настолько, что он потерял самообладание, но из всех способов решения этого конфликта был выбран худший. Всегда есть возможности от этой ситуации уйти, необязательно доводить ее до убийства.
Александр Федорович
врач-психотерапевт высшей категории

Федорович считает, что "защищать свою честь и достоинство можно по-разному". "Она могла его оскорблять, но он же лез к ней, нарывался на эти оскорбления, а потом достал нож. Мы не знаем, какая причина, мы ориентируемся на его слова, что можно ставить под сомнение. Он сейчас может наговорить все, что угодно", – добавляет врач.

"Совершено убийство. Здесь оправдания быть не может, за исключением одного случая, если человек страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния был неадекватен. Он не мог усматривать тяжесть содеянного и прогнозировать последствия. Тогда это не тюрьма, а психиатрическая спецлечебница закрытого типа", – резюмировал психотерапевт.

Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева, Ксения Руденко

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Лоскутникова Наталья

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