"Не выдержал усмешек над физиологией": что рассказал на допросе убийца девушки-блогера

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане в Раменках. Уже опубликовано видео допроса подозреваемого, на котором он признает свою вину, утверждая, что девушка унижала его достоинство. Подробности – в нашем материале.

Фото: соцсети

Не выдержал оскорблений

Тело убитой девушки обнаружили 27 июля, и уже через несколько дней подозреваемый был задержан. На допросе мужчина (1986 года рождения) признался в содеянном и сообщил, что девушка его неоднократно оскорбляла и унижала:



Подозреваемый из допроса Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди.

Из-за чего была убита блогер-модель



Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24 о том, что на допросе мужчина пожаловался на неоднократное высмеивание девушкой его мужских физиологических данных:



Источник в правоохранительных органах На первом же допросе он сказал, что просто не выдержал усмешек по поводу его физиологии. После того как девушка в очередной раз начала свои издевки, и произошел конфликт, итогом которого стало убийство девушки.

Мужчина раскаялся и пообещал сотрудничать со следствием. Также подозреваемый сообщил, что убийство было совершено 26 июля, хотя тело девушки нашли днем позже.

Ранее Москва 24 уже сообщала, что полицейские допросили бывшего ухажера девушки, с которым они общались за день до трагедии. В следственном комитете тогда одной из версий назвали ревность.

Родители девушки начали бить тревогу после того, как их дочь вернулась из путешествия с греческого острова Корфу и долго не выходила на связь. Они попросили хозяина квартиры, у которого девушка снимала жилье, открыть входную дверь. Войдя в дом, в прихожей они обнаружили чемодан, из которого виднелись ноги убитой модели. На обнаженной груди и шее девушки были колото-резаные раны.

Свой 25-й день рождения Екатерина собиралась отметить в Амстердаме с 52-летним ухажером, который якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". Девушка уже собирала чемодан, в котором в итоге ее нашли мертвой.

Убийства из-за ревности

Фото: скриншот телеканала Москва 24

За прошедшую неделю это уже второе громкое убийство девушки молодым человеком. 25 июля в подмосковном городе Раменском мужчина убил женщину прямо на глазах ее маленькой дочери, нанеся ей при этом не менее 20 ножевых ранений. Подозреваемого Артема Шустова нашли по свежим следам и заключили под стражу. Мужчина признался, что знал убитую Наталью Басову и целый год состоял с ней в отношениях. По словам Шустова, поводом для преступления послужила ревность.



Артем Шустов подозреваемый в убийстве Натальи Басовой Из ревности убил человека. Свою девушку, Наталью... Я с ней встретился, она меня оскорбила, у меня всегда нож с собой.

Позже появились детали их переписки, из которой видно, что женщина просила оставить ее в покое и подозревала, что с ней может что-то случиться, а мужчина в ответ писал ей угрозы.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович поясняет, что человек может быть психологически здоров, но при этом ревность для него является "очень тяжелым состоянием, которое стирает границы между правильным, конструктивным поведением и неправильным поведением, местью".



Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Здесь именно такой аспект безудержной ревности, мощного стресса, в рамках которого человек не очень хорошо понимает, что происходит вокруг.

При этом, по мнению врача, "если даже человек психологически нездоров, это не означает, что он имеет право совершить какие-то поступки". "Человек может страдать психическими расстройствами, но быть адекватным в этот момент. Тогда он будет подсуден", – добавляет врач.

Соседи убитой в Раменском девушки рассказали о происшествии

Что касается ситуации с убийством блогера Екатерины, Федорович отмечает, что, даже несмотря на оскорбления со стороны девушки, "невозможно определить, кто был более жестким, более преследователем".



Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Психологически она могла его оскорбить очень тяжело, очень сильно и настолько, что он потерял самообладание, но из всех способов решения этого конфликта был выбран худший. Всегда есть возможности от этой ситуации уйти, необязательно доводить ее до убийства.

Федорович считает, что "защищать свою честь и достоинство можно по-разному". "Она могла его оскорблять, но он же лез к ней, нарывался на эти оскорбления, а потом достал нож. Мы не знаем, какая причина, мы ориентируемся на его слова, что можно ставить под сомнение. Он сейчас может наговорить все, что угодно", – добавляет врач.

"Совершено убийство. Здесь оправдания быть не может, за исключением одного случая, если человек страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния был неадекватен. Он не мог усматривать тяжесть содеянного и прогнозировать последствия. Тогда это не тюрьма, а психиатрическая спецлечебница закрытого типа", – резюмировал психотерапевт.

Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева, Ксения Руденко