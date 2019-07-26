26 июля, 19:38
26 июля, 19:38
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Фото: скриншот телеканала Москва 24
Опубликована переписка убитой в Раменском девушки с обвиняемым, передает РЕН ТВ.
Как следует из переписки, погибшая просила мужчину не беспокоить ее, пообещав в противном случае обратиться за помощью в правоохранительные органы. "Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю – заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", – написала она.
Обвиняемый пригрозил будущей жертве, что такой поступок может обернуться против нее самой. "Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему", – заявил мужчина в ответном сообщении.
25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском 38-летний местный житель нанес девушке не менее 20 ножевых ранений. Это произошло на глазах у ее дочери. От полученных травм жертва нападения скончалась на месте. Известно, что убитую зовут Наталья. Она работала в детском саду и занималась продажей антиквариата.
Нападавший попытался скрыться на автомобиле каршеринга. Полицейские объявили план "Перехват" и задержали мужчину через несколько часов в Ногинском районе. Ему вменяют статью "Убийство". Однако следователи решают вопрос о переквалификации этого дела в "Убийство с особой жестокостью". 26 июля Раменский городской суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.
Арестованный написал чистосердечное признание и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Мужчина сказал, что пошел на убийство из-за ревности.
Соседи убитой в Раменском девушки рассказали о происшествии
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