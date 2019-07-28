Знакомые рассказали об убитой модели-блогере в Москве

27 июля в доме на улице Пырьева обнаружили чемодан с обнаженным телом убитой девушки. Ею оказалась 24-летняя блогер-модель Екатерина C. Одной из версий убийства называют ревность. Рассказываем подробности произошедшего и детали из жизни девушки.

Тело в чемодане

Фото: соцсети

"Вот и подошла к концу наша короткая, но очень веселая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от проливных дождей и холода к Ионическому морю", – написала Екатерина в своем инстаграме 22 июля. А уже спустя пять дней ее тело с колото-резаными ранами в области груди нашли в съемной квартире в Москве.

После того как Екатерина вернулась из поездки с греческого острова, она долго не выходила на связь, не отвечала на звонки и сообщения. По данным источника Москвы 24, родители девушки обеспокоились и попросили хозяина съемной квартиры, где жила их дочь, открыть дверь, чтобы проверить обстановку. Войдя в дом, они увидели в прихожей чемодан, из которого торчали ноги Екатерины. На ней были только черные, кружевные подвязки, а на шее и груди – колото-резаные раны.

Как сообщают СМИ, в чемодане, кроме тела, ничего не было, никаких следов борьбы или орудия убийства тоже не обнаружили, все было хорошо подчищено. Предположительно, именно с этим чемоданом девушка должна была 28 июля лететь в Голландию с 52-летним мужчиной, который был ее ухажером и якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". В Европе они планировали отметить день рождения Екатерины, которой 30 июля должно было исполниться 25 лет.

В Следственном комитете одной из версий преступления называют ревность. На данный момент уже допрошен бывший ухажер модели-блогера, они общались за день до трагедии. Несмотря на то, что тело нашли 27 июля, предположительно, преступление произошло днем раньше. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Учеба в ординатуре, тревел-блог и роскошная жизнь

Фото: соцсети

На инстаграм-аккаунт Екатерины подписано более 84 тысяч человек, там она рассказывала о своей учебе в ординатуре и путешествиях. Судя по профилю, девушка вела активную и довольно роскошную жизнь: много путешествовала, дорого одевалась и выкладывала фотографии из зарубежных поездок. По данным СМИ, в последние годы подруги стали отмечать сильные изменения в образе жизни Екатерины. Она начала носить брендовую одежду, ездить в Италию и Францию, в Москве посещала самые дорогие рестораны.

Известно, что девушка училась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Там же она проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. При этом много времени Екатерина уделяла своему блогу, хотя о личной жизни не распространялась, лишь шутя делая намеки под своими фото:





Екатерина из личного блога К – конспирация, это когда мне нравится один человек, но я настолько хорошо это скрываю, что он уверен в том, что я его ненавижу.

На многих снимках в своем инстаграме Екатерина предстает в довольно откровенных нарядах, купальниках и нижнем белье. Помимо этого, блогер-модель успела поучаствовать в конкурсе Miss Maxim 2018, в рамках которого сделала откровенную фотосессию для журнала. Все это породило слухи о том, что девушка оказывает эскорт-услуги, и некоторые подписчики открыто высказывали ей это в комментариях даже после смерти.

Вместе с тем сама Екатерина в последнее время писала в соцсетях, что чувствует зависть со стороны, так как она перешла кому-то дорогу. Но подписчики воспринимали такие посты как пиар-ход и "подогревание интереса" к своей личности.

"Была человеком, каким многим не стать"

Фото: соцсети

Тем не менее знакомые Екатерины отзываются о ней как о хорошем, вежливом и позитивном человеке. Одна из них, Юлия, рассказала Москве 24, что Екатерина была светлым человеком, и пожаловалась, что в СМИ сейчас много выдуманной информации:





Юлия знакомая Екатерины Я вообще не хочу поднимать эту тему, корреспонденты пытаются придумать всякую ерунду, она была светлым человеком, каким многим никогда не стать.

Другой знакомый модели-блогера по имени Евгений рассказал Москве 24 о том, что шил ей одежду. "У нее было более 80 тысяч подписчиков, я ей шил одежду с некоторыми скидками, а она делала пост, что у меня сшила, своего рода реклама", – поделился Евгений. По словам мужчины, между ними "были только деловые отношения".





Евгений знакомый Екатерины Личные отношения были, может быть, лет пять назад. Встретились, два-три раза сходили в ресторан, погуляли по центру Москвы, не более.

Также Евгений отметил, что Екатерина была "открытой, позитивной", "улыбалась и очень вежливая". "Не скажу, что она была конфликтная, у нас все протекало на позитивной и добронастроенной ноте", – добавил мужчина.

Фото: соцсети

Источник Москвы 24 сообщил, что оба родителя Екатерины – врачи, это подтвердил и Евгений, который шил для нее наряды. Зная об интеллигентной семье девушки, Евгений опровергает версию, что убийство могло произойти на почве ее неподобающего поведения:





Евгений знакомый Екатерины У нее слишком правильная семья для того, чтобы заниматься чем-то, что могло за собой такие жуткие последствия иметь.

Помимо этого, Евгений сообщил, что девушка недавно купила квартиру и делала там ремонт, выбирала стройматериалы, плитку и материалы для отделки.



Наталья Лоскутникова, Анатолий Федотов, Дарья Васильцева