Задержан подозреваемый в убийстве блогера-модели

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой обнаружили в чемодане в квартире на западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по городу.

"Мужчина 1986 года рождения вскоре будет доставлен в следственный отдел для допроса и проведения неотложных следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", – сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Тело девушки нашел арендодатель в квартире жилого дома по улице Пырьева 27 июля. При осмотре на теле выявили колото-резаные раны в области груди. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Арендодатель уточнял, что родственники погибшей не могли до нее дозвониться несколько дней. После этого они попросили проверить квартиру.

По информации СМИ, в чемодане, кроме тела, ничего не было, никаких следов борьбы или орудия убийства тоже не обнаружили, все было хорошо подчищено. Предположительно, именно с этим чемоданом девушка должна была 28 июля лететь в Голландию с 52-летним мужчиной, который был ее ухажером и якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". В Европе они планировали отметить день рождения Екатерины, которой 30 июля должно было исполниться 25 лет.

В СК одной из версий преступления называют ревность. Ранее был допрошен бывший ухажер девушки, они общались за день до трагедии. Несмотря на то, что тело нашли 27 июля, предположительно, преступление произошло днем раньше.

