Суд оставил под арестом счета и активы почти 30 компаний по делу Магомедова

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Мосгорсуд признал законным арест активов и счетов почти 30 компаний, который был наложен в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом передает Агентство "Москва".

"Суд отклонил апелляционные жалобы на постановление Тверского суда об аресте имущества", – рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее суд рассмотрел жалобы на арест счетов и активов 16 компаний, сегодня – остальных.

В свою очередь, арестованный Зиявудин Магомедов заявил, что готов погасить причиненный ущерб в размере 2,5 миллиарда рублей.

"Если дело в деньгах, то мы готовы заплатить сумму, эквивалентную сумме ущерба, и будем разбираться дальше", – подчеркнул Магомедов.

В настоящее время Тверской суд арестовал счета и активы почти 30 компаний: ООО "Россетьэнерго", АО "Русская Тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО "Cтраховая компания "Воско", ООО "Cтроительная компания "Стиль-Т", ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ООО "Кардо Альянс", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив", ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ПАО ООО "Владивостокский автомобильный терминал", а также компании, входящие в группу Fesco ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ", "М ПОРТ", ООО "Трансфес Чукотка", "Национальная контейнерная компания" (НКК), АО "МАК Трансфес").

По версии следствия, преступное сообщество братьев Магомедовых использовало эти компании для финансирования своей преступной деятельности, а также в качестве средства совершения преступлений.

Тверской районный суд арестовал изъятые во время обыска у братьев Магомедовых 1 миллион долларов и на банковские счета. Помимо этого, под арестом попали четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей, однако свою вину фигуранты дела отрицают.