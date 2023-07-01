01 июля, 23:16Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области
Фото: Министерство обороны РФ
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
23 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Предупреждение распространялось и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, по информации СМИ, несколько взрывов произошло в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Тогда воздушная тревога была объявлена в десяти регионах страны.
Новости часа: ВСУ предприняли попытку контрнаступления в Артемовском районе ДНР