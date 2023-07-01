Фото: Министерство обороны РФ

Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

23 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Предупреждение распространялось и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, по информации СМИ, несколько взрывов произошло в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Тогда воздушная тревога была объявлена в десяти регионах страны.

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