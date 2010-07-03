Здание завода "Цепрусс" загорелось в Калининграде

Фото: www.youtube.com/ Новый Калининград. Ru

В Калининграде загорелось пятиэтажное здание завода "Цепрусс". Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, загорелись деревянные паллеты, после чего огонь распространился на неэксплуатируемое здание бывшего деревообрабатывающего комбината.

Пострадавших нет, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 10 единиц техники.