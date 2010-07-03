Подозреваемый в ограблении редакции уральского "Коммерсанта" задержан

Мужчина разгромил кабинеты редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге и похитил два жестких диска. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает "Интерфакс".

По предварительной информации следствия, 46-летний безработный местный житель проник в офис газеты в ночь на 1 апреля. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина повредил имущество на сумму не менее 70 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в одной из квартир Екатеринбурга, он написал явку с повинной. Уточняется, что инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистов.

В отношении задержанного возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об умышленном повреждении чужого имущества. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.