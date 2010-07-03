Последствия проседания грунта устраняют на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грунт провалился под остановкой на Люблинской улице. Сейчас там ведутся восстановительные работы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру ЮВАО.

Отмечается, что ЧП не повлияло на движение транспорта и не помешало пешеходам. На место выехали городские службы.