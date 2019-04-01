Грузовик перевернулся на ТТК

Столкновение грузовика "Камаз" и легковушки Toyota Camry произошло на пересечении Третьего транспортного кольца с проспектом Мира. В итоге фура опрокинулась на бок с рассыпанием, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД.

После ДТП движение ограничили по двум полосам из четырех. По данным Агентства "Москва", травмы получил один человек. Сведения о других пострадавших выясняются.

"Опрокинувшийся "Камаз" принадлежит ООО "Магнум", машина вывозила грунт с территории стройки на улице Бутырская", – уточняет РИА Новости.

