Реконструируемое здание загорелось на севере Москвы

Фото: телеканал Москва 24

Огонь охватил реконструируемое двухэтажное здание на Складочной улице. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

На месте возгорания работают пожарные подразделения, которые сейчас проводят разведку. Установлено, что в помещении вспыхнул утеплитель кровли. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 20 человек.

Сообщение о ЧП поступило в 10:05. Уже в 10:45 возгорание было ликвидировано.