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09:52

Предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте умер в больнице

происшествия ДТП

09:52

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Фото: vk.com/Говорит Москва 94.8 fm

Предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы скончался в больнице, сообщает РИА Новости. Еще трое пострадавших с различными травмами остаются в больницах.

Авария произошла накануне около 22:00 в районе торгового центра "Времена года". Гражданин 1977 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Qashqai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Vito и с Mitsubishi Pajero. После этого произошло столкновение Mitsubishi Pajero с Hyundai Grand Starex.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как иномарка, не снижая скорости, едет по встречной полосе. Некоторые водители успевают увернуться, но в итоге все же происходит лобовое столкновение. Четырех человек госпитализировали с переломами и травмами головы. Уже в больнице 1 марта умер водитель Nissan.

Серьезная авария случилась на Кутузовском проспекте у торгового центра "Времена года"

происшествия ДТП

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