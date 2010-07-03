Предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте умер в больнице

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Предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы скончался в больнице, сообщает РИА Новости. Еще трое пострадавших с различными травмами остаются в больницах.

Авария произошла накануне около 22:00 в районе торгового центра "Времена года". Гражданин 1977 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Qashqai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Vito и с Mitsubishi Pajero. После этого произошло столкновение Mitsubishi Pajero с Hyundai Grand Starex.

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как иномарка, не снижая скорости, едет по встречной полосе. Некоторые водители успевают увернуться, но в итоге все же происходит лобовое столкновение. Четырех человек госпитализировали с переломами и травмами головы. Уже в больнице 1 марта умер водитель Nissan.