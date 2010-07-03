Один человек пострадал при пожаре в доме на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в частном доме на севере столицы. В результате происшествия один человек госпитализирован.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, возгорание зафиксировали на Ленинградском шоссе, дом 294.

Отмечается, что горела крыша частного дома на площади 20 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.