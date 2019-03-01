ГИБДД начала проверку после гибели сотрудника в Гагаринском тоннеле

Скриншот с видео: Агентство "Москва"

ГИБДД начала проверку после смерти сотрудника, которого сбил автомобиль в Гагаринском тоннеле, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Авария произошло вечером 28 февраля на внутренней стороне Гагаринского тоннеля. Водитель автомобиля марки Lexus совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД.

В нем находились два сотрудника, оформлявших случившуюся ранее аварию. В результате один из инспекторов получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.