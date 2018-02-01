Женщина получила смертельную травму головы на станции "Пушкинская"

01 февраля 2018, 10:49
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Пассажирка скончалась от поездной травмы головы на станции метро "Пушкинская" в столице в четверг, 1 февраля.
Как пояснили в УВД на столичном метрополитене, инцидент произошел примерно в 8:25. Очевидцы рассказали, что девушка стояла на платформе за заградительной линией, а затем наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с поездом, подъезжающим к платформе, передает Агентство "Москва".
К женщине немедленно вызвали врачей, которые констатировали ее смерть.
Правоохранительные органы проводят проверку случившегося, изучают записи с видеокамер. Сведения о происшествии передали в прокуратуру на Московском метрополитене.
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