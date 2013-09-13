В России составили рейтинг самых неприемлемых профессий

Исследователи составили рейтинг самых неприемлемых для россиян профессий. Оказалось, что в стране не хотят быть продавцами, уборщиками и врачами.

Согласно опросу, каждый десятый житель страны ни за что не согласился бы стать продавцом, каждый двадцатый - дворником, а 8% респондентов не стали бы работать в сфере интимных услуг. Профессии врача, киллера и официанта отвергли 4% опрошенных.

При этом продажами меньше всех хотели бы заниматься менеджеры по персоналу, программисты (по 16%) и бухгалтеры (10%). А наиболее негативные эмоции по поводу работы полицейскими выразили охранники и инженеры. Зато для руководителей как правило приемлема любая профессия.

Исследование провели специалисты рекрутинговой компании SuperJob. В опросе приняло участие 8300 респондентов.