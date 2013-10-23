Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим" возведет в Истре новый современный комплекс. Автор проекта – известный российский архитектор Валерий Лукомский.

Здание будет сдано 25 июня 2014 года. Своей задачей "Новый Иерусалим" ставит создание музейного кластера Северо-Западного Подмосковья.

Напомним, в конце декабря 2012 года в Подмосковье заработало фондохранилище нового здания музейного комплекса "Новый Иерусалим", ставшее центром хранения коллекций нескольких областных музеев.