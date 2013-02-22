Форма поиска по сайту

22 февраля 2013, 13:11

События

В поселке Киевский в ТАО построят дом культуры

В поселке Киевский Троицкого административного округа столицы построят дом культуры. В культурном учреждении будут созданы киноконцертный зал, дискотека, музыкальная школа и библиотека.

Вопрос о строительстве дома культуры был решен на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы в четверг. Под строительство дома культуры выделят участок площадью 8560 квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь объекта составит 7165 квадратная метров. В доме культуры построят киноконцертный зал на 400 мест, дискотечный зал на 75 мест, музыкальную школу и библиотеку.

Здание будет двух- или трехэтажным.

