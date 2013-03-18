Форма поиска по сайту

18 марта 2013, 18:05

События

В Строгино построят новый спортивный комплекс

Департамент строительства объявил конкурс на строительство спортивного центра в Строгино, по адресу: ул. Твардовского, д. 2.

Согласно проекту, площадь нового двухэтажного ФОК составит 15,5 тысяч квадратных метров. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

В здании комплекса предусмотрен бассейн, киноконцертный зал. Для посетителей ФОК будут созданы подземные и наземные автостоянки.

Строительство объекта займет 2 года. На эти цели власти города готовы выделить около 1,1 миллиарда рублей.

