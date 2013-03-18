Форма поиска по сайту

18 марта 2013, 17:55

События

Храмовый комплекс Иверской иконы Божией Матери откроется в 2014 году

Храмовый комплекс на Мичуринском проспекте, в состав которого войдут собор в честь Иверской иконы Божией Матери и дом причта, откроется в I полугодии 2014 года. Об этом сообщил советник мэра, куратор "Программы-200" (строительство 200 модульных храмов) Владимир Ресин.

Собор станет одним из самых больших храмов "Программы-200". До конца марта на объекте планируется завершить кровельные работы, в апреле строители поставят окна, а к Пасхе поднимут колокола.

Ввод церкви в эксплуатацию состоится в конце текущего года.

