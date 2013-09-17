В Москве объявлен конкурс на архитектурное решение православного храма

Открытый профессиональный конкурс "Современное архитектурное решение образа православного храма" стартует в Москве 24 сентября, сообщает во вторник столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

Организаторы конкурса: Союз архитекторов России и Союз благотворительных организаций при поддержке Московского патриархата Русской православной церкви - рассчитывают, что представленные проекты будут нацелены не на стилизацию храмовой архитектуры прошлых эпох, а на отражение в облике храма как традиционной, так и современной эстетики.

К участию приглашаются профессиональные архитекторы, авторские коллективы архитекторов и студенты архитектурных вузов, в том числе иностранцы.

Жюри возглавит председатель Совета по архитектуре Союза архитекторов России Владилен Красильников.

Конкурс продлится до 29 ноября 2013 года. Затем в храме Христа Спасителя будет организована выставка лучших проектов.

Десять победителей будут награждены премиями в размере 100 тысяч рублей и поездкой в Израиль.

Напомним, что в 2011 году при поддержке правительства Москвы и Русской православной церкви в столице стартовала программа "200 храмов", в рамках которой во всех городских округах, кроме Центрального, предусмотрено строительство новых храмов. Уже возведено восемь зданий, еще 15 строится. В текущем году заложено 20 храмов. Работы ведутся за счет пожертвований.