В Москве объявлен конкурс на архитектурное решение православного храма

17 сентября 2013, 16:47
Открытый профессиональный конкурс "Современное архитектурное решение образа православного храма" стартует в Москве 24 сентября, сообщает во вторник столичный комплекс градостроительной политики и строительства.
Организаторы конкурса: Союз архитекторов России и Союз благотворительных организаций при поддержке Московского патриархата Русской православной церкви - рассчитывают, что представленные проекты будут нацелены не на стилизацию храмовой архитектуры прошлых эпох, а на отражение в облике храма как традиционной, так и современной эстетики.
К участию приглашаются профессиональные архитекторы, авторские коллективы архитекторов и студенты архитектурных вузов, в том числе иностранцы.
Жюри возглавит председатель Совета по архитектуре Союза архитекторов России Владилен Красильников.
Конкурс продлится до 29 ноября 2013 года. Затем в храме Христа Спасителя будет организована выставка лучших проектов.
Десять победителей будут награждены премиями в размере 100 тысяч рублей и поездкой в Израиль.
Напомним, что в 2011 году при поддержке правительства Москвы и Русской православной церкви в столице стартовала программа "200 храмов", в рамках которой во всех городских округах, кроме Центрального, предусмотрено строительство новых храмов. Уже возведено восемь зданий, еще 15 строится. В текущем году заложено 20 храмов. Работы ведутся за счет пожертвований.
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