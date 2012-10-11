Стартует онлайн-проект "Новые пути развития Зеленограда"

Власти Зеленоградского округа Москвы запустили онлайн-проект "Новые пути развития Зеленограда". Он подразумевает поиск новых путей развития города с помощью инновационного подхода - краудсорсинга, сообщает пресс-служба префектуры ЗелАО.

"В канун 55-летия Зеленограда мы предлагаем участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет наш город, и что нам необходимо для реализации своих самых амбициозных замыслов по его развитию", - говорится в сообщении.

Участники проекта смогут изложить свое видение будущего Зеленограда, изучить тренды и тенденции и предложить стратегии развития города.

Авторы идей-победителей получат призы и награды от префектуры округа.