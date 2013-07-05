Форма поиска по сайту

05 июля 2013, 11:45

Комбинат детского питания построят на юге Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила планы по строительству комбината дошкольного питания на Шипиловской улице. Общая площадь нового здания составит 5,3 тысячь квадратных метров. Проектом также предусмотрена плоскостная парковка на территории.

В настоящее время на участке находится нежилой дом 1978-го года постройки. Вместо него возведут современное здание, оснащенное необходимым оборудованием. Этот проект будет вынесен на публичные слушания.

По сообщению пресс-службы Москомстройинвеста, строительство комбината питания позволит увеличить выпуск продукции и улучшить качественные показатели предприятия.

