05 июля 2013, 11:45События
Комбинат детского питания построят на юге Москвы
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила планы по строительству комбината дошкольного питания на Шипиловской улице. Общая площадь нового здания составит 5,3 тысячь квадратных метров. Проектом также предусмотрена плоскостная парковка на территории.
В настоящее время на участке находится нежилой дом 1978-го года постройки. Вместо него возведут современное здание, оснащенное необходимым оборудованием. Этот проект будет вынесен на публичные слушания.
По сообщению пресс-службы Москомстройинвеста, строительство комбината питания позволит увеличить выпуск продукции и улучшить качественные показатели предприятия.
