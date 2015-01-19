Форма поиска по сайту

19 января 2015, 19:41

Экономика

На ВДНХ пройдет международная сельскохозяйственная выставка

С 27 по 29 января в 75-ом павильоне ВДНХ пройдет двадцатая торгово-промышленная выставка "MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария - 2015".

Компании-участники выставки представят оборудование для выращивания и сбора зерна, образцы сырья для производства хлеба, комбикорма для домашних животных и птицы, ветеринарные препараты и многое другое.

Кроме того, организаторы выставки подготовили деловую программу, в которой примут участие ведущие специалисты в области сельского хозяйства из 394 отечественных и зарубежных компаний из 46 регионов России и 29 стран мира. С 27 по 29 января на ВДНХ пройдет 13 международных конференций и несколько тематических круглых столов и семинаров.

Отметим, выставка проводится с 1994 года при поддержке Минсельхоза РФ, правительства Москвы, ОАО "ВДНХ", Торгово-промышленной палаты и других ведомств и организаций.

продукты бизнес ВДНХ социальная сфера торгово-промышленные выставки

