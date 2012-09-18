Рыбу и мясо запретят ввозить с предприятий Исландии и Армении

Временные ограничения на поставку рыбной и мясной продукции из Исландии и Армении вводится в России. Запрет вступает в силу с 27 сентября. Причина - в партиях мороженной скумбрии и охлажденной форели обнаружены бактерии кишечной палочки.

По информации управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, кишечная палочка уже дважды была обнаружена в партиях мороженной скумбрии, поступившей с одного из предприятий Исландии и охлажденной форели с предприятия Армении.

Продукция, которая была отгружена с этих предприятий до 27 сентября, будет проходить обязательный лабораторный контроль по всем показателям безопасности.

Кроме того, под усиленный контроль взята продукция с предприятий Бразилии, Дании, Италии, Китая, Украины, Испании и Литвы. Как сообщили в Россельхознадзоре, в партиях колбас, говядины, креветок, форели и творога также были обнаружены кишечная палочка и болезнетворные микроорганизмы.

Полный перечень предприятий, с которых в сентябре будут ограничены поставки продукции в Россию, опубликован на сайте Россельхознадзора.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!