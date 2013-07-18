Форма поиска по сайту

18 июля 2013, 21:29

Экономика

Арбузы осенью будут стоить от 20 рублей за килограмм

В осенний сезон бахчевых развалов в Москве цены на арбузы будут начинаться от 20 рублей за килограмм. Об этом сообщил и.о. главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В этом году власти решили увеличить количество точек продажи. По словам чиновника, окончательная схема размещения торговых мест, пока не утверждена.

Вместе с тем арбузы можно будет купить и на ярмарках выходного дня.

Напомним, бахчевые развалы заработают после 2 августа - Дня десантника.

