18 июля 2013, 21:29Экономика
Арбузы осенью будут стоить от 20 рублей за килограмм
В осенний сезон бахчевых развалов в Москве цены на арбузы будут начинаться от 20 рублей за килограмм. Об этом сообщил и.о. главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В этом году власти решили увеличить количество точек продажи. По словам чиновника, окончательная схема размещения торговых мест, пока не утверждена.
Вместе с тем арбузы можно будет купить и на ярмарках выходного дня.
Напомним, бахчевые развалы заработают после 2 августа - Дня десантника.