17 октября 2013, 12:45Экономика
В Россию вернется белорусская свинина
Возобновляются поставки свиной продукции в Россию из Белоруссии. Временные ограничения на ввоз снимаются по итогам проведенной специалистами Россельхознадзора проверки ряда белорусских предприятий по переработке свинины.
Толчком к снятию запрета на ввоз белорусской свиной продукции послужила и информация о мерах по борьбе с африканской свиной чумой, которые предприняла белорусская ветеринарная служба, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Напомним, что в конце минувшего лета Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции свиноводства Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов, так как на территории Белоруссии распространилась африканская свиная чума.
