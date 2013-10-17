В Россию вернется белорусская свинина

Возобновляются поставки свиной продукции в Россию из Белоруссии. Временные ограничения на ввоз снимаются по итогам проведенной специалистами Россельхознадзора проверки ряда белорусских предприятий по переработке свинины.

Толчком к снятию запрета на ввоз белорусской свиной продукции послужила и информация о мерах по борьбе с африканской свиной чумой, которые предприняла белорусская ветеринарная служба, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, что в конце минувшего лета Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции свиноводства Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов, так как на территории Белоруссии распространилась африканская свиная чума.