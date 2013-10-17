Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2013, 12:45

Экономика

В Россию вернется белорусская свинина

Возобновляются поставки свиной продукции в Россию из Белоруссии. Временные ограничения на ввоз снимаются по итогам проведенной специалистами Россельхознадзора проверки ряда белорусских предприятий по переработке свинины.

Ссылки по теме


Толчком к снятию запрета на ввоз белорусской свиной продукции послужила и информация о мерах по борьбе с африканской свиной чумой, которые предприняла белорусская ветеринарная служба, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, что в конце минувшего лета Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции свиноводства Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов, так как на территории Белоруссии распространилась африканская свиная чума.

Сайты по теме


продукты Россельхознадзор Белоруссия поставки свинина органичения

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика