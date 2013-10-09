Оплатить покупку в вендинговых автоматах теперь можно с помощью SMS

В Москве 9 октября стартовал пилотный проект - теперь в вендинговых автоматах можно будет купить товары с помощью SMS. В проекте участвуют более 50 автоматов по всему городу.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить на короткий номер сообщение с требуемой суммой и номером аппарата. Автомат отобразит на экране сумму полученных средств, после чего останется только выбрать нужный товар и дождаться его выдачи.

В ближайшее время проект заработает не только в столице. Купить снеки или кофе, кроме Москвы, можно будет в 20 крупных городах России. К сервису будут подключены более 11 тысяч автоматов.

Проект совместно организовали мобильный финансовый сервис "Платежный мир RURU" и оператор в области автоматизированной торговли компания UVENCO.