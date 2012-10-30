Знаменитое здание Скотленд-Ярда продадут за 240 миллионов долларов

Руководство полиции Лондона продаст знаменитое здание Скотленд-Ярда за 240 миллионов долларов. Решение о продаже было принято в связи с планом сокращения полицейскими расходов на 800 миллионов долларов к 2015 году.

"Здание Скотленд-Ярда обходится бюджету ежегодно в 18 миллионов долларов, и на данный момент ему требуется ремонт на сумму в 80 миллионов долларов", – передает ИТАР-ТАСС слова заместителя комиссара полиции Лондона Крейга Маккея.

Он отметил, что для реализации плана экономии придется распродать и около трети имущества лондонской полиции. Кроме того, планируется закрыть 65 полицейских участков.

Штаб-квартира полиции Лондона переедет в небольшое здание близ набережной Темзы. На новое место будет перенесена и знаменитая вращающаяся эмблема с надписью New Scotland Yard.

Скотленд-Ярд – крупнейшее полицейское учреждение в Англии. В нем работают 27 тысяч человек. Они отвечают за территорию, равную 787 квадратным километрам, на которой проживают 6,75 миллиона человек.