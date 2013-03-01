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01 марта 2013, 09:33

Происшествия

На юго-востоке ТТК из-за аварии образовалась большая пробка

Серьезный затор образовался на юго-востоке ТТК из-за аварии

Серьезный затор образовался на юго-восточной части Третьего Транспортного Кольца. В районе развязки с Волгоградским проспектом столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека.

Судя по данным аналитического центра "Яндекс.Пробки", затор растянулся до Варшавского шоссе.

Кроме того, в социальных сетях водители сообщают о том, что в районе Велозаводской улицы сломался автобус и перекрыл движение по одной из полос.

пробки Варшавское шоссе ТТК авария дтп

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