На юго-востоке ТТК из-за аварии образовалась большая пробка

Серьезный затор образовался на юго-востоке ТТК из-за аварии

Серьезный затор образовался на юго-восточной части Третьего Транспортного Кольца. В районе развязки с Волгоградским проспектом столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека.

Судя по данным аналитического центра "Яндекс.Пробки", затор растянулся до Варшавского шоссе.

Кроме того, в социальных сетях водители сообщают о том, что в районе Велозаводской улицы сломался автобус и перекрыл движение по одной из полос.

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