В "Аптекарском огороде" расцвело денежное дерево

Фото: пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова

Южноафриканское денежное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-секретарь ботсада Ольга Архипова.

Дерево участвует в экспозиции фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города". В ботсаду отметили, что посмотреть на дерево можно ежедневно в течение недели, кроме 22 января, в Суккулентной оранжерее. В пресс-службе подчеркнули, что цветение этого растения – настоящее чудо, особенно зимой.

Денежное дерево относится к толстянковым. Помимо него, в ботсаду растет более 300 видов представителей этого семейства.

Растение также называют деревом дружбы удачи и жадеитовым деревом. Согласно даосской практике фэншуй, цветение этого растения – к большой удаче и прибыли.