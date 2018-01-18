В "Аптекарском огороде" расцвело денежное дерево

Фото: пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова
Южноафриканское денежное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-секретарь ботсада Ольга Архипова.
Дерево участвует в экспозиции фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города". В ботсаду отметили, что посмотреть на дерево можно ежедневно в течение недели, кроме 22 января, в Суккулентной оранжерее. В пресс-службе подчеркнули, что цветение этого растения – настоящее чудо, особенно зимой.
Денежное дерево относится к толстянковым. Помимо него, в ботсаду растет более 300 видов представителей этого семейства.
Растение также называют деревом дружбы удачи и жадеитовым деревом. Согласно даосской практике фэншуй, цветение этого растения – к большой удаче и прибыли.
Фото: пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова
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