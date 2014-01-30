Форма поиска по сайту

30 января 2014, 18:16

Культура

Пьесу "Мейерхольд" Елены Греминой презентуют в ЦИМе

Пьесу "Мейерхольд" драматурга и сооснователя Театра.doc Елены Греминой в формате читки презентуют в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда 10 февраля.

Текст, в основу которого легла биография Всеволода Эмильевича, написан по заказу ЦИМа.

"Жизнь великого авангардиста Мейерхольда, самым тесным образом связанная с работой, предстанет перед зрителями в эпизодах, воссозданных на сцене. И в этих биографических зарисовках Мейерхольд будет почти всегда занят творчеством, ведь, например, всего за три года режиссер поставил 170 спектаклей", – отметили организаторы проекта.

Пьесу Греминой представят актеры разных поколений из различных театров Москвы. Роль Сергея Есенина досталась поэту Андрею Родионову, а роль Мейерхольда исполнят сразу несколько артистов.

Презентация пьесы состоится в рамках мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения Мейерхольда. Начало – в 19.00.

