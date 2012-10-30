На востоке столицы похищены трое детей

Трое детей были похищены на востоке Москвы. Неустановленные люди усадили их в машину и увезли в неизвестном направлении.

Сообщение о похищении поступило в полицию около полудня. ЧП произошло у дома 11 по Новосибирской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, были похищены трое детей - два мальчика и девочка. Их увезли на машине "ВАЗ-2199", - отметил собеседник агентства.

Сейчас в розыск были объявлены две машины. Одну из них удалось остановить, но детей в автомобиле не оказалось.

По одной из версий, детей увезли поссорившиеся с начальством работники. "По предварительным данным, между работодателями и работниками произошел конфликт, после чего были вывезены дети", - сообщили агентству в столичном главке МВД.

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