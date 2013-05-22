Раненного на Крите российского мальчика перевезут в немецкую больницу

11-летнего Никиту Онищенко, на которого на Крите напал аниматор, перевезут на лечение в Германию. Решение доставить ребенка в Берлин приняла его мать.

Как сообщает РИА Новости, Никита больше не нуждается в интенсивной терапии. Для продолжения лечения и реабилитации его отправят в специализированную клинику "Шарите".

Напомним, 20-летний аниматор-голландец нанес ножевые ранения мальчику после того, как ребенок уличил его в краже ноутбука и мобильного телефона. Никита потерял много крови, но жизненно важные органы не были задеты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения имущества и покушения на убийство.

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