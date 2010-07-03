Москва 24 расскажет, как пройдет празднование Дня семьи, любви и верности

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26 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

О традициях праздника, городах-участниках торжеств и программе мероприятий расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

глава округа Муром Евгений Рычков;

заместитель руководителя представительства правительства Санкт-Петербурга в Москве Александр Петропавловский;

генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев;

генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;

генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Софья Грачева;

директор дирекции по социальным проектам Фонда социально-культурных инициатив Алексей Сергеев;

начальник отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив Александр Пашкин.

Смотрите трансляцию 26 июня в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.