Москва 24 расскажет об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

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24 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Новые технологии на выборах-2019. Москва — площадка по внедрению дистанционного электронного голосования".

В сентябре состоятся выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва. В трех округах столицы пройдет эксперимент, в рамках которого избиратели смогут принять участие в электронном голосовании. В случае успеха такой опыт будет распространен на всю Россию.

Позволят ли новые формы голосования привлечь к участию в выборах молодежь? Когда удаленное голосование станет привычным, будет ли создана для этого необходимая правовая база? На эти и другие вопросы ответят:



Валентин Горбунов , председатель Московской городской избирательной комиссии;

Антон Лопатин, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Анатолий Выборный, депутат Государственной думы VI и VII созывов от "Единой России", член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции;

Дмитрий Бадовский , председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), член Общественной палаты РФ, политолог.

Смотрите трансляцию 24 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.