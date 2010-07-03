Москва 24 расскажет, какие театральные постановки покажут в метро

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

18 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению культурной акции в рамках городского проекта "Привет, Москва!". 19 июня 25 станций метро превратятся в театральную сцену. Пассажиры смогут увидеть интерактивные постановки в разных жанрах – буффонада, театр масок, опера, балет, современная хореография, драма.

Подробнее об акции и ее участниках расскажут:



куратор городского проекта "Привет, Москва!", советник на общественных началах руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Оксана Бондаренко;

куратор акции, арт-директор центра имени Всеволода Мейерхольда Елена Ковальская;

генеральный директор, художественный руководитель "Геликон-оперы", народный артист России Дмитрий Бертман.

Смотрите трансляцию 18 июня в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.