Москва 24 расскажет, каким будет фестиваль "Усадьба Jazz" в этом году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

18 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI фестиваля "Усадьба Jazz". Мероприятие пройдет 22-23 июня в музее-заповеднике "Коломенское".

Об особенностях музыкальной программы, нововведениях этого года и хэдлайнерах расскажут:



основатель и президент фестиваля "Усадьба Jazz" Мария Семушкина;

пресс-атташе по культуре посольства Израиля в Москве Анна Кейнан;

джазовый музыкант и музыкальный продюсер Саша Машин;

PR-директор S7 Group Ирина Колесникова;

музыкальный критик Борис Барабанов.

Смотрите трансляцию 18 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.