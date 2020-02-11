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Москва 24

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Общество

17:28

Москва 24: что защитит россиян от гриппа и ОРВИ

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/luckyraccoon

13 февраля в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет круглый стол на тему "Вакцинация: что изменится в иммунопрофилактике болезней?".

В Госдуме к первому чтению готовится законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Согласно документу, все медицинские организации смогут участвовать в вакцинации граждан России. Частные медицинские учреждения, участвующие в реализации программы ОМС, также смогут проводить вакцинацию бесплатно.

Насколько российские частные клиники готовы к вакцинации граждан и какие преференции они получат? Как изменения повлияют на улучшение эпидемической ситуации в стране? Как нововведения обезопасят россиян от инфекционных болезней?

На эти и другие вопросы ответят:

  • член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев;
  • член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;
  • член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич;
  • член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова;
  • сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Юрий Жулев.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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