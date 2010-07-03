Москва 24 расскажет, как сохранить озеро Байкал

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9 июля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Тема – "Защита Байкала: экологические угрозы и пути решения проблем".

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта "Экология" планируются работы по сохранению озера Байкал. Какова ситуация со строительством заводов в поселке Култук? В какие сроки планируется рекультивировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? Насколько поможет экологии ограничение потока туристов? Какие законопроекты, направленные на защиту озера, рассматривают парламентарии? На эти вопросы ответит Владимир Бурматов.

Смотрите трансляцию 9 июля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.