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Москва 24

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Общество

18:19

Москва 24: особенности приемной кампании в вузы в этом году

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

8 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Приемная кампания в вузы – 2020".

20 июня в России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры безопасности повлияли как на подготовку выпускников школ и абитуриентов, так и на процедуру проведения экзаменов.

Как будет проходить набор в вузы в этом году? Как подать документы на поступление в режиме онлайн? Смогут ли в российские вузы поступить иностранные студенты? Как будут учитываться результаты ЕГЭ? Выросли ли цены на обучение на контрактной основе? На эти и другие вопросы ответят:

  • ректор МФТИ Николай Кудрявцев;
  • ректор РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский;
  • ректор РУДН Олег Ястребов;
  • ректор МГЮА им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.

Смотрите трансляцию 8 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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