Москва 24: особенности приемной кампании в вузы в этом году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

8 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Приемная кампания в вузы – 2020".

20 июня в России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры безопасности повлияли как на подготовку выпускников школ и абитуриентов, так и на процедуру проведения экзаменов.

Как будет проходить набор в вузы в этом году? Как подать документы на поступление в режиме онлайн? Смогут ли в российские вузы поступить иностранные студенты? Как будут учитываться результаты ЕГЭ? Выросли ли цены на обучение на контрактной основе? На эти и другие вопросы ответят:

ректор МФТИ Николай Кудрявцев;

ректор РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский;

ректор РУДН Олег Ястребов;

ректор МГЮА им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.

Смотрите трансляцию 8 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.