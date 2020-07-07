Москва 24: особенности приемной кампании в вузы в этом году

Фото: Москва 24/Александр Авилов
8 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Приемная кампания в вузы – 2020".
20 июня в России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры безопасности повлияли как на подготовку выпускников школ и абитуриентов, так и на процедуру проведения экзаменов.
Как будет проходить набор в вузы в этом году? Как подать документы на поступление в режиме онлайн? Смогут ли в российские вузы поступить иностранные студенты? Как будут учитываться результаты ЕГЭ? Выросли ли цены на обучение на контрактной основе? На эти и другие вопросы ответят:
- ректор МФТИ Николай Кудрявцев;
- ректор РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский;
- ректор РУДН Олег Ястребов;
- ректор МГЮА им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.
Смотрите трансляцию 8 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.