Москва 24: как рестораны и отели защищают клиентов от коронавируса

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

5 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в работе столичных отелей и ресторанов в связи с распространением коронавируса нового типа.

О мерах борьбы с распространением заболевания, влиянии коронавируса на посещаемость ресторанов и экономических последствиях расскажут:



президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;

начальник управления общественного питания департамента торговли и услуг города Москвы Людмила Андрейчикова;

общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, ресторатор Сергей Миронов.

Смотрите трансляцию 5 марта в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.