Москва 24: что ждет посетителей Третьяковки в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

4 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Третьяковской галереи в 2019 году и планам на 2020 год.

О знаковых проектах и развитии галереи расскажут:



генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;

заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности галереи Марина Эльзессер;

куратор выставки "Это было навсегда" Кирилл Светляков;

заведующая отделом новейших течений галереи Ирина Горлова;

основатель и куратор Laboratoria Art & Science Foundation Дарья Пархоменко.

Смотрите трансляцию 4 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.