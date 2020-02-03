Москва 24: что ждет посетителей Третьяковки в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов
4 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Третьяковской галереи в 2019 году и планам на 2020 год.
О знаковых проектах и развитии галереи расскажут:
- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
- заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности галереи Марина Эльзессер;
- куратор выставки "Это было навсегда" Кирилл Светляков;
- заведующая отделом новейших течений галереи Ирина Горлова;
- основатель и куратор Laboratoria Art & Science Foundation Дарья Пархоменко.
Смотрите трансляцию 4 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.